Фуркад сравнялся с Бьорндаленом по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира

Победа в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия) принесла французскому биатлонисту Мартену Фуркаду 12-ю золотую медаль мировых первенств в карьере. При этом лишь одного золото 31-летнего спортсмена пришлось не на личную гонку — смешанная эстафета Холменколлена-2016.

Таким образом, француз выиграл одиннадцатую личную гонку на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с легендарным Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Никто в истории биатлона не побеждал в личных гонках мировых первенств чаще.

Интересно, что всего у Бьорндалена 20 золотых медалей чемпионата мира (11 в личных гонках и 9 — командных).

Обойти Уле-Эйнара Фуркад может уже в воскресенье, 23 февраля, когда состоится последняя личная гонка на текущем чемпионате мира — масс-старт.

Фуркад выиграл 12-е золото ЧМ в карьере. Больше только у Бьорндалена