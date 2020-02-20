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Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 20 февраля

Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 20 февраля
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 20 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится супермикст. Старт запланирован на 17:15 мск.

За сборную Россию выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Участие в гонке примут 30 команд.

Прямой эфир супермикста в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в одиночной смешанной эстафете победили норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Серебро завоевали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, бронза досталась представителям Швеции Ханне Эберг и Себастиану Самуэльссону. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев продемонстрировали шестой результат.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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