Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямая трансляция 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону пройдёт одиночная смешанная эстафета (супермикст). Старт запланирован на 17:15 мск.



За сборную Россию выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Участие в гонке примут 30 команд.



Прямая трансляция супермикста в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.



На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этой дисциплине победили норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Серебро завоевали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, бронза досталась представителям Швеции Ханне Эберг и Себастиану Самуэльссону. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев продемонстрировали шестой результат.



Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.