Фуркад: я не критиковал Логинова, мне не за что извиняться

Французский биатлонист Мартен Фуркад пояснил свои слова в адрес члена сборной России Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира. Напомним, пятикратный олимпийский чемпион был недоволен тем, что Александр отказался от общения с прессой после своей победы.



«Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал своё недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил.

Мне не за что извиняться. Единственное, что я сказал, это то, что я расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, не более того», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Фуркад: у меня нет никаких отношений с Логиновым