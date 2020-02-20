Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится одиночная смешанная эстафета (супермикст). Старт запланирован на 17:15 мск. Россию в супермиксте представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.
За сборную Норвегии побегут Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. В состав команды Германии вошли Франциска Пройс и Эрик Лессер.
Анаис Бескон и Эмильен Жаклен выступят за Францию, Доротея Вирер и Лукас Хофер — за Италию, Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный — за Украину, Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон — за Швецию. Участие в соревнованиях примут 30 сборных.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция супермикста на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в одиночной смешанной эстафете победили норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Вторыми стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, третьими — шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев продемонстрировали шестой результат.
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