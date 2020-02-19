Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Фуркад — о повторении рекорда Бьорндалена: горжусь этим, но не удивлён

Фуркад — о повторении рекорда Бьорндалена: горжусь этим, но не удивлён
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в одиннадцатой личной гонке чемпионата мира в карьере. Этим результатом он сравнялся с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Я начал заниматься биатлоном, чтобы быть лучшим в мире. Поэтому я не удивлён, что сравнялся с Бьорндаленом по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира. При этом должен признать, что горжусь этим», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Обойти Уле-Эйнара Фуркад может уже в воскресенье, 23 февраля, когда состоится последняя личная гонка на текущем чемпионате мира — масс-старт.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020