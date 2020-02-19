Фуркад — о повторении рекорда Бьорндалена: горжусь этим, но не удивлён

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в одиннадцатой личной гонке чемпионата мира в карьере. Этим результатом он сравнялся с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.



«Я начал заниматься биатлоном, чтобы быть лучшим в мире. Поэтому я не удивлён, что сравнялся с Бьорндаленом по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира. При этом должен признать, что горжусь этим», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Обойти Уле-Эйнара Фуркад может уже в воскресенье, 23 февраля, когда состоится последняя личная гонка на текущем чемпионате мира — масс-старт.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».

