Фуркад — о повторении рекорда Бьорндалена: горжусь этим, но не удивлён
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в одиннадцатой личной гонке чемпионата мира в карьере. Этим результатом он сравнялся с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
«Я начал заниматься биатлоном, чтобы быть лучшим в мире. Поэтому я не удивлён, что сравнялся с Бьорндаленом по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира. При этом должен признать, что горжусь этим», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Обойти Уле-Эйнара Фуркад может уже в воскресенье, 23 февраля, когда состоится последняя личная гонка на текущем чемпионате мира — масс-старт.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».
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