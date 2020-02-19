Драчёв: тренеры сказали, у Кристины Резцовой проблемы с «лёжкой», никак не может попасть

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему вызванная на чемпионат мира в Антхольце (Италия) Кристина Резцова не выступает в гонках.



«Главное решение по составам — за тренерами. Спросил у них: «Почему не ставите Резцову?» Говорят, что-то у неё не так с «лёжкой», никак не может попасть. В том числе и здесь, в Антхольце, на контрольных тренировках. Надеемся, она выйдет из этого состояния и покажет себя на чемпионате Европы», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».



Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце.

Главный тренер сборной России объяснил, почему Кристина Резцова не выступает на ЧМ