Касперович: Логинов очень сильно расстроен, ему надо остыть

Тренер Александр Касперович, личный наставник российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал выступление своего подопечного в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Спортсмен допустил 5 промахов и занял 15-е место.



«Эту гонку я бы назвал гонкой неиспользованных возможностей. Всё шло нормально, но на «лёжке» стрельба пошла вверх и он допустил один промах. После Саша сделал поправки, хорошо отработал «стойку», и ничего не предвещало такого провала на последнем рубеже.



Думаю, он не справился с нервами. Функциональное состояние сегодня позволяло ему бороться за медаль любого достоинства. Жаль, что не получилось. Сейчас он очень сильно расстроен, ему надо остыть, успокоиться», – приводит слова Касперовича ТАСС.



Победу в индивидуальной гонке одержал француз Мартен Фуркад.

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