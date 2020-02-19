Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира в Антхольце (Италия). Как сообщает Xsport, в гонке выступят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Ранее стало известно, что сборную России в мингл-миксте представят Матвей Елисеев и Лариса Куклина. Лидер сборной России Александр Логинов, который ранее завоевал на мировом первенстве золото и бронзу, получил отдых.
В тандеме с Елисеевым в сингл-миксте рассматривался вариант с Екатериной Юрловой-Перхт, однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Куклиной. Гонка пройдёт завтра, 20 февраля.
Сегодня в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка. Её выиграл француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 11-й результат.
- 20 февраля 2020
-
00:43
-
00:28
-
00:05
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:42
-
17:26