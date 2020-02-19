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Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира

Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира в Антхольце (Италия). Как сообщает Xsport, в гонке выступят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Ранее стало известно, что сборную России в мингл-миксте представят Матвей Елисеев и Лариса Куклина. Лидер сборной России Александр Логинов, который ранее завоевал на мировом первенстве золото и бронзу, получил отдых.

В тандеме с Елисеевым в сингл-миксте рассматривался вариант с Екатериной Юрловой-Перхт, однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Куклиной. Гонка пройдёт завтра, 20 февраля.

Сегодня в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка. Её выиграл француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 11-й результат.

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