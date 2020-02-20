Васильев: иностранцы чувствуют себя безнаказанными, критикуя Логинова, вот и чешут языками

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания иностранных спортсменов в адрес Александра Логинова по поводу его допингового прошлого.



«У меня версия такая. Это хорошая попытка безнаказанно выводить соперника из строя. Почему в данной ситуации молчит IBU, мне непонятно. Они чувствуют себя безнаказанными, поэтому и чешут языками. Большинство претензий должно быть обращено к международному союзу. А у нас за последние десять лет было столько нарушений, на которые он закрывал глаза! При этом идёт постоянная травля российских спортсменов.



На протяжении нескольких лет на весь мир человека травят, и никому нет никакого дела, хотя он чист перед законом. Если они такие борцы за чистый спорт, почему они про Йохауг молчат? А про Нортуга? Налицо избирательный подход, целенаправленная травля», — приводит слова Васильева «RT на русском».

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