Фуркад: к счастью, Бё не воспользовался шансом, который я ему подарил

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, третьим стал австриец Доминик Ландертингер.
«Важно было работать чисто, поэтому я отбросил мысли о скорострельности и сосредоточился на конечном результате. Конечно, как зрителя, меня очень впечатляет чистая стрельба за 20 секунд, но как спортсмен я понимаю, что скорострельность — это только малая часть на пути к победам. Я показал, что могу побеждать по-своему, правильно используя свои навыки и умения.
Я понимал, что для победы нужно стрелять чисто, поэтому, конечно, злился на себя за промах последним выстрелом. К счастью, Йоханнес не воспользовался шансом, который я ему подарил. В конце концов, это не важно! Я снова чемпион мира! Это здорово!
Вы могли заметить, что на последней стрельбе я был опустошён — мне не хватило внутренних сил на последний выстрел. Промах был не из-за технической ошибки, просто не хватило сил, чтобы удержать внимание на мишени.
Я рад, что рядом со мной на подиуме именно эти парни! Мы знакомы с Домиником уже очень долгое время, ещё с юниорского чемпионата мира в 2006-2007-м, точно не помню. Мы, старички, на пьедестале чемпионата мира с представителем молодого поколения, который уже уделывает нас", — цитирует Фуркада Biathlon.com.ua.
Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдёт супермикст.
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