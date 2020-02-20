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Й. Бё — о стрельбе в индивидуальной гонке: один раз повезло, другой — нет

Й. Бё — о стрельбе в индивидуальной гонке: один раз повезло, другой — нет
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Он завоевал серебро. Золото выиграл француз Мартен Фуркад, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру.

«Я очень обрадовался и воспрял духом, когда узнал, что Мартен подарил мне шанс, промазав последним. Таким образом я сразу стал лидером, нужно было только пройти последний огневой! В действительности всё оказалось не так просто — я работал с большим разбросом, мне повезло — прошёл действительно огромный габарит, но последний выстрел лёг далеко от мишени. Так бывает, один раз повезло, другой — нет. Справедливо. Получил серебро по заслугам», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Сегодня, 20 февраля, Бё-младший выступит в супермиксте.

Фуркад: к счастью, Бё не воспользовался шансом, который я ему подарил
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