Й. Бё — о стрельбе в индивидуальной гонке: один раз повезло, другой — нет

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Он завоевал серебро. Золото выиграл француз Мартен Фуркад, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру.

«Я очень обрадовался и воспрял духом, когда узнал, что Мартен подарил мне шанс, промазав последним. Таким образом я сразу стал лидером, нужно было только пройти последний огневой! В действительности всё оказалось не так просто — я работал с большим разбросом, мне повезло — прошёл действительно огромный габарит, но последний выстрел лёг далеко от мишени. Так бывает, один раз повезло, другой — нет. Справедливо. Получил серебро по заслугам», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Сегодня, 20 февраля, Бё-младший выступит в супермиксте.