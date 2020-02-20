Й. Бё — о стрельбе в индивидуальной гонке: один раз повезло, другой — нет

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Он завоевал серебро. Золото выиграл француз Мартен Фуркад, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру.
«Я очень обрадовался и воспрял духом, когда узнал, что Мартен подарил мне шанс, промазав последним. Таким образом я сразу стал лидером, нужно было только пройти последний огневой! В действительности всё оказалось не так просто — я работал с большим разбросом, мне повезло — прошёл действительно огромный габарит, но последний выстрел лёг далеко от мишени. Так бывает, один раз повезло, другой — нет. Справедливо. Получил серебро по заслугам», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
Сегодня, 20 февраля, Бё-младший выступит в супермиксте.
- 20 февраля 2020
-
08:42
-
08:37
-
08:28
-
00:43
-
00:28
-
00:05
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:06