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Ландертингер: в декабре думал о завершении карьеры

Ландертингер: в декабре думал о завершении карьеры
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце.

«Последние полтора года были для меня тяжёлыми, результата уже не было. В декабре, после этапа в Анси, я даже задумался о завершении карьеры. Рождественские каникулы ушли на медобследование, в результате которого выяснилось, что у меня всё ещё есть проблемы с межпозвоночным диском, хотя три года назад я уже делал операцию. С тех пор я поработал с физиотерапевтом, и моё состояние улучшилось. В спринте на чемпионате мира я чувствовал себя конкурентноспособним, но помешали два промаха. Бронза — нечто невероятное!

Я хорошо начал гонку. На трассе чувствовал себя уверенно и здорово стрелял. После второго огневого стало понятно, что с одним промахом можно рассчитывать на топ-10, а с чистой стрельбой — топ-3. Так что я решил продолжать в том же духе и заехать на пьедестал», — цитирует Ландертингера Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, вторым стал норвежец Йоханнес Бё.

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