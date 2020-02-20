Ярошенко — о проигрыше россиян ходом: это уже ненормально

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил выступление россиян в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Никита Поршнев занял 11-е место, Евгений Гараничев — 14-е, Александр Логинов — 15-е, Эдуард Латыпов — 43-е.
«Со скоростью у Логинова всё в порядке, чего не скажешь о других ребятах из сборной России. Когда ты проигрываешь больше минуты ходом при чистой или равной стрельбе, это уже ненормально. Даже если сравнить результаты россиян с Логиновым, видно, что остальные не бегут. Не знаю, в чём причина, не хочется гадать на кофейной гуще. В том же Риднау при подготовке к чемпионату мира Александр работал с Александром Касперовичем», — приводит слова Ярошенко РИА «Новости».
Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.
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