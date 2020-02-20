Й. Бё: многие думают, что могут завоевать медаль в супермиксте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал об ожиданиях от супермикста, который состоится на чемпионате мира в Антхольце (Италия) сегодня, 20 февраля. Действующий обладатель Кубка мира выступит вместе с Марте Рёйселанд.

«Думаю, это больше развлекательная гонка для участников и зрителей. Ты не так сильно устаёшь. Всё проходит так быстро. Сначала ты стреляешь, потом происходит смена. В то время, когда один участник команды выступает, другой находится в ожидании и надеется, что его партнёр попадёт в цель. Многие думают, что в этой гонке смогут завоевать медаль», — приводит слова Бё TV2.

Бё-младший и Рёйселанд являются действующими чемпионами мира в этой дисциплине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию супермикста.