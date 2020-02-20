Черезов оценил шансы сборной России на медаль чемпионата мира в супермиксте

Трёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление Никиты Поршнева на чемпионате мира по биатлону в Антхольце и поделился ожиданиями от супермикста. Вчера, 19 февраля, Поршнев занял 11-е место в индивидуальной гонке. Сегодня в супермиксте Россию представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.
«У Поршнева уже есть медаль прошлогоднего чемпионате мира, но нынешний сезон — первый для Никиты, где он регулярно выступает за основу на этапах Кубка мира. Я вижу его прогресс. Он целенаправленно готовился к этому чемпионату мира, и 11-е место в индивидуальной гонке — достойный результат. Можно поздравить его с этим и надеяться на удачный этап спортсмена в эстафете.
Сингл-микст — скоротечная гонка, и в ней самое главное не только качество стрельбы, но и её скорость. Поэтому я ожидаю интересной, горячей битвы за медали. Очевидного фаворита нет, и если Елисеев и Куклина покажут свою лучшую скорострельность и точность, то мы вполне можем оказаться на подиуме. Я верю в ребят", — цитируют Черезова «Известия».
Черезов также оценил шансы француза Мартена Фуркада обойти норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. В активе Бьорндалена 20 побед на первенствах планеты, у Мартена — 12.
«Сможет ли Фуркад догнать Бьорндалена по числу золотых медалей — очень сложный вопрос. Отставание в восемь наград — серьёзное, и надо понимать, сколько ещё Мартен намерен продолжать карьеру. Если он останется в биатлоне на несколько лет, то всё возможно. Но это такой вид спорта, в котором делать прогнозы — неблагодарная вещь. На этом чемпионате мира все эксперты ожидали, что Фуркад и Йоханнес Бё всех разорвут, но пока у норвежца нет ни одной победы в личных гонках», — сказал Черезов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию супермикста.
- 20 февраля 2020
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:01
-
09:28
-
09:14
-
08:42
-
08:37
-
08:28
-
00:43
-
00:28
-
00:05
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16