Бьорндален: Фуркад должен побить мой рекорд

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал ситуацию с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, сравнявшимся с ним по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира.
«В каком-то смысле это достижение. Фуркад был совершенно сырым, но сейчас он на своём пути и должен обойти меня. К тому же он стал быстрее на лыжне, чем раньше. Фуркад – машина на огневых рубежах. Он отлично стреляет раз за разом, находясь под давлением, особенно на дистанции 20 км. Помимо этого, у французов отличные лыжи в этом сезоне, как и у норвежцев», – цитирует Бьорндалена VG.
19 февраля Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Эта победа стала 11-й для биатлониста. Побить рекорд Бьорндалена француз может уже 23 февраля, когда состоится масс-старт, последняя личная гонка на чемпионате мира.
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