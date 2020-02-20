Чемпион мира Рожков: думаю, россиянки могут рассчитывать на медаль в эстафете на ЧМ

Чемпион мира и Европы российский биатлонист Сергей Рожков оценил шансы женской сборной России на завоевание медали чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Я думаю, что стоит ещё рассчитывать на эстафету. В личных гонках конкуренция выросла сейчас очень серьёзно. Помимо россиянок есть ещё очень много спортсменок, способных бороться за призовые места. Отслеживая результаты сезона, сложно дать максимально точный прогноз, но шансов, конечно, немного», – цитирует Рожкова РИА «Новости».

На данный момент российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на чемпионате мира. Лучший результат продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 12-е место в гонке преследования.

Женская эстафета состоится 22 февраля.