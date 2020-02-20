Шипулин — о результатах сборной на ЧМ: виноваты все понемногу

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). На текущий момент в активе российской команды две медали, завоёванные Александром Логиновым: золото в спринте и бронза в гонке преследования.

«Я бы сказал, что виноваты все понемногу: и спортсмены, и функционеры, и тренеры. Нет той единой команды, которая бы шла к одной цели. Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, и здесь иногда нужно быть эгоистом в гонках. Но всё-таки, когда ты не чувствуешь той взаимопомощи, взаимопонимания от тренеров, когда нет той единой семьи, как мы раньше говорили, тогда и результаты хуже. Плюс мы очень сильно просаживаемся в материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, с патронами… Я знаю, что у нынешнего руководства Союза биатлонистов России есть определённые проблемы с финансированием. Но достаточно о грустном, потому что чемпионат мира ещё не закончился. Я, кстати, лечу поддержать своих ребят и буду комментировать завершающие гонки на Первом канале. Будет эстафета, где мы всегда можем рассчитывать на золотые, серебряные или бронзовые медали», – цитирует Шипулина «Комсомольская правда».