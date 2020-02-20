Вирер — о критике со стороны Виттоцци: это странная ситуация для всех

Итальянская биалонистка Доротея Вирер ответила на вопрос о конфликте с партнёршей по команде Лизой Виттоцци. Лиза в интервью выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.



«Она никогда не подходила ко мне, чтобы поговорить об этом. Виттоцци на эту тему общается только со СМИ. Это странная ситуация для всех.

Её слова не повлияли на моё желание выступить в эстафете на этом чемпионате мира. Я хочу выступить для всех, кто приходит и болеет за меня. Это мой дом. Многие могут завоевать медаль, но я буду бороться. После золота в гонке преследования я перестала ощущать давление. Сейчас я могу просто наслаждаться гонками, мне никому ничего не нужно доказывать", — приводит слова Вирер SVT.

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится супермикст. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.