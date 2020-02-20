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Губерниев — Касперовичу: поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете?

Губерниев — Касперовичу: поведайте, кто Логинова Э
Губерниев — Касперовичу: поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, о травле подопечного в связи с допинговым прошлым. В интервью РИА «Новости» тренер сказал: «Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задаёт вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент».

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания: лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Логинов ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится супермикст. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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