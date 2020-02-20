Кристина Резцова не будет менять гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила возможность смены спортивного гражданства её дочери Кристины. На чемпионате мира 2020 года Кристина не приняла участия ни в одной гонке.
«Смена гражданства моей дочери Кристины? Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю, она молодец.
Почему её не ставили на гонки? Я думаю, это произошло из-за того, что я высказалась о норвежцах и французах, что вот нас душат. А там вот такие все белые и пушистые, и я полагаю, что из-за моих высказываний её никуда не ставят. Я звонила тренерам, чтобы выяснить это, но никто не берёт трубку», — приводит слова Резцовой Sport24.
Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится супермикст. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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