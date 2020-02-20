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Й. Бё: Бьорндален был королём биатлона, Фуркад — бог

Й. Бё: Бьорндален был королём биатлона, Фуркад — бог
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё восхищается выступлением пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Француз выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) и отмечал победу вместе с норвежской командой, в том числе с братьями Бё.

«Уле-Эйнар Бьорндлаен был королём биатлона, Мартен – бог, это звание ему подходит», – цитирует Бё RMC Sport.

Одержав победу в индивидуальной гонке, француз повторил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, который выиграл 11 золотых медалей в личных гонках на чемпионатах мира. Побить рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Фуркад может уже 23 февраля, когда состоится масс-старт, последняя личная гонка на чемпионате мира.

Помимо золота в индивидуальной гонке в Антхольце Мартен Фуркад завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке.

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