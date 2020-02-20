Драчёв — о составе на женскую эстафету: решили поэкспериментировать
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выбор тренерским штабом состава на женскую эстафетную гонку чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Пока рассматривается четвёрка, которая была. Без Резцовой. Решили поэкспериментировать и пока накидывают: Юрлова, Старых, Миронова, Куклина. Это расстановка по этапам. Такой вот эксперимент.
Мы же видим наши шестые-седьмые места. Ну надо же что-то менять. Попробуем сделать так, чтобы с первого этапа идти впереди. Финишировать с флагом? Да-да, и финишировать с флагом», — заявил Драчёв в эфире «Матч ТВ».
Женская эстафета состоится послезавтра, 22 февраля.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную?
Необъяснимое решение тренерского штаба.
Драчёв назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету чемпионата мира
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
19:24
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:48
-
18:31
-
18:09
-
17:51
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:42
-
15:15
-
14:54
-
12:54
-
12:34
-
12:25
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:01
-
09:28
-
09:14
-
08:42
-
08:37
-
08:28
-
00:43
-
00:28
-
00:05
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
Партнерский контент