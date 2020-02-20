Драчёв — о составе на женскую эстафету: решили поэкспериментировать

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выбор тренерским штабом состава на женскую эстафетную гонку чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Пока рассматривается четвёрка, которая была. Без Резцовой. Решили поэкспериментировать и пока накидывают: Юрлова, Старых, Миронова, Куклина. Это расстановка по этапам. Такой вот эксперимент.



Мы же видим наши шестые-седьмые места. Ну надо же что-то менять. Попробуем сделать так, чтобы с первого этапа идти впереди. Финишировать с флагом? Да-да, и финишировать с флагом», — заявил Драчёв в эфире «Матч ТВ».



Женская эстафета состоится послезавтра, 22 февраля.



С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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