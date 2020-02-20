Елисеев: результат сильно огорчает — седьмое место не устраивает ни в коей мере

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление сборной в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Дуэт Елисеева и Ларисы Куклиной показал седьмой результат.



«Седьмое место не устраивает ни в коей мере, но, конечно, сильно огорчает. Боролся ходом нормально, и Лариса была достаточно быстра, но на стрельбище проигрывали много. В такой гонке на стрельбище надо агрессивнее работать. Летом мы нашли качественную, но более медленную стрельбу. К скорости будем постепенно выходить.



Чего не хватает на этом чемпионате мира для лучшей стрельбы? Адаптация к высоте немного неправильно прошла для меня. Очень активное дыхание, не всегда получается работать в свою силу.

Разговоров по поводу расстановок на классическую эстафету ещё не было, все были сфокусированы на этой гонке. Я настроен на любой этап», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».



Победу в сингл-миксе одержала сборная Норвегии. Вторыми стали немецкие биатлонисты, третьими к финишу пришли представители команды Франции.

Куклина: в ходе сингл-микста вспомнила юниорские годы — тогда я была бойкой