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Елисеев: результат сильно огорчает — седьмое место не устраивает ни в коей мере

Елисеев: результат сильно огорчает — седьмое место не устраивает ни в коей мере
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление сборной в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Дуэт Елисеева и Ларисы Куклиной показал седьмой результат.

«Седьмое место не устраивает ни в коей мере, но, конечно, сильно огорчает. Боролся ходом нормально, и Лариса была достаточно быстра, но на стрельбище проигрывали много. В такой гонке на стрельбище надо агрессивнее работать. Летом мы нашли качественную, но более медленную стрельбу. К скорости будем постепенно выходить.

Чего не хватает на этом чемпионате мира для лучшей стрельбы? Адаптация к высоте немного неправильно прошла для меня. Очень активное дыхание, не всегда получается работать в свою силу.
Разговоров по поводу расстановок на классическую эстафету ещё не было, все были сфокусированы на этой гонке. Я настроен на любой этап», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Победу в сингл-миксе одержала сборная Норвегии. Вторыми стали немецкие биатлонисты, третьими к финишу пришли представители команды Франции.

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