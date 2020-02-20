Й. Бё: хочу, чтобы биатлонный мир был счастлив, поэтому сегодня радовался как сумасшедший

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Его дуэт с Марте Рёйселанд опередил ближайших преследователей из Германии на 17,6 секунды.
«Я хотел, чтобы весь биатлонный мир был счастлив, поэтому сегодня радовался как сумасшедший. Думаю, я начал большую вечеринку в окрестностях стадиона. Мне нравятся такие короткие гонки, где многое решает стрельба. Я не мог много отыграть ногами, поэтому приходилось концентрироваться на стрельбе», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Бронзовые медали сингл-микста выиграли представители сборной Франции в составе Анаис Бескон и Эмильена Жаклена. Сборная России, которую представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев, показала седьмое время.
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