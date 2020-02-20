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Бескон: моего вклада в бронзу сингл-микста немного — всё сделал Жаклен

Бескон: моего вклада в бронзу сингл-микста немного — всё сделал Жаклен
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французская биатлонистка Анаис Бескон поделилась эмоциями от завоевания бронзовых медалей чемпионата мира в Антхольце (Италия). Её дуэт с Эмильеном Жакленом уступил лишь сборным Норвегии и Германии в сингл-миксте.

«Я действительно гораздо лучше бегаю в эстафетах, чем в личных гонках. Думаю, что моего вклада в бронзовые медали немного — всё сделал мой напарник Эмильен. Не знаю, наверное, мне просто больше нравится командная работа, мне нравится разделять подиум с моими соотечественникам. Поэтому такие гонки подходят мне лучше всего», — передаёт слова Бескон корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сборная России, которую представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев, показала седьмое время.

Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я
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