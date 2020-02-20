Пройс: безумно счастлива, что завоевала медаль, провалив все гонки чемпионата мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала завоевание серебряных медалей в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Её дуэт с Эриком Лессером от победивших норвежцев на 17,6 секунды.



«Я провалила все гонки на этом чемпионате мира и не смогла побороться за медали. Поэтому я безумно счастлива, что сегодня всё получилось и я смогла подняться на подиум. Не сомневалась в том, что мой напарник Эрик Лессер справится сегодня, несмотря на то, что провёл большую часть сезона на Кубке IBU. Я верила в него и не испытывала никакого стресса», — передаёт слова Пройс корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Бронзовые медали сингл-микста выиграли представители сборной Франции в составе Анаис Бескон и Эмильена Жаклена. Сборная России, которую представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев показали седьмое время.

Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я