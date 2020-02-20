К. Резцова: ни в одной из гонок ЧМ у сборной России не было супердостойного результата

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала спорную ситуацию, в связи с которой она не попала в состав ни на одну из гонок чемпионата мира.



«Кем я являюсь на чемпионате мира? Вечно запасным вариантом, готовящимся на каждую гонку. А перед каждым стартом узнаю, что я всё же не бегу. Справедливо ли это? Тренерам виднее. На вопрос: «Разве это по спортивному принципу?», мне сказали: «Согласны, не совсем». Ну вот так. Объективно, я бы пробежала не хуже. Не скажу, что в какой-то из гонок был супердостойный результат. Например, Катя (Юрлова-Перхт. Прим. — «Чемпионата») пробежала средне.



Пару дней назад мне сказали, что эстафету побегут те же девушки, что и до этого были в одиночных гонках. Сказали, что нет никаких вариантов, кроме форс-мажоров. Например, кто-то руку или ногу сломает. В среду я пробежала контрольную гонку. Чувствую себя неплохо. Уже не настраиваюсь на то, что меня могут поставить. Зачем лишний раз трепать нервы и надеяться на чудо?» — цитирует Резцову «Матч ТВ».



Ранее мать Резцовой Анфиса заявила, что Кристина может сменить спортивное гражданство в случае неучастие в оставшихся гонках чемпионата мира. Позже эта информация была опровергнута самой матерью биатлонистки.

Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную? Необъяснимое решение тренерского штаба.