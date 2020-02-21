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Жаклен рассказал, как ему удалось завоевать бронзу ЧМ, несмотря на потерю палки

Жаклен рассказал, как ему удалось завоевать бронзу ЧМ, несмотря на потерю палки
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал об инциденте, который произошёл с ним в ходе супермикста на чемпионате мира в Антхольце. Эмильен вместе с Анаис Бескон завоевал бронзу.

«Я потерял палку! Да, такое случается, но со мной это произошло впервые. Сумасшедший финишный круг! Гонка была тяжёлой, не лучшая стрельба — я работал не в своём темпе, слишком медленно. В перерыве я был на себя очень зол. Хотелось выступить лучше, ведь Анаис достойна большего. Я собрался и постарался выступить лучше со второй попытки.

На последнем огневом хотел быстро уйти с коврика и уронил палку — такое случается. Просто я растерялся, не знал, что делать — возвращаться за ней или бежать дальше, ведь я уже успел разогнаться. Благодарен норвежскому физиотерапевту, который пытался дать мне палку сразу на выходе со стрельбища, но в 15 метрах за ним ждал наш тренер с запасной палкой. В этом мне повезло!» — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.

Золото выиграла сборная Норвегии, серебро досталось немцам.

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