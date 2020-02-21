Васильев: К. Резцова была хорошо готова и точно заслужила выступить на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал отсутствие Кристины Резцовой в числе участников женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонка состоится завтра, 22 февраля.

«Не принято в эстафету ставить спортсмена, который не провёл ни одной гонки в ходе ЧМ. Слишком высок риск, что без долгой соревновательной практики можно не совладать с нервами и пробежать гораздо ниже своих возможностей. С другой стороны, мне очень жаль, что Резцова-младшая так и не получила шанс в Антхольце. Она была хорошо готова и точно заслужила право стартовать в индивидуальных гонках. Пожелаем ей удачи на чемпионате Европы», — цитируют Васильева «Известия».

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».