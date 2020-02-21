Васильев: К. Резцова была хорошо готова и точно заслужила выступить на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал отсутствие Кристины Резцовой в числе участников женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонка состоится завтра, 22 февраля.
«Не принято в эстафету ставить спортсмена, который не провёл ни одной гонки в ходе ЧМ. Слишком высок риск, что без долгой соревновательной практики можно не совладать с нервами и пробежать гораздо ниже своих возможностей. С другой стороны, мне очень жаль, что Резцова-младшая так и не получила шанс в Антхольце. Она была хорошо готова и точно заслужила право стартовать в индивидуальных гонках. Пожелаем ей удачи на чемпионате Европы», — цитируют Васильева «Известия».
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 21 февраля 2020
-
10:19
-
10:05
-
09:13
-
08:38
-
08:28
-
08:20
- 20 февраля 2020
-
23:37
-
22:50
-
21:06
-
19:24
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:48
-
18:31
-
18:09
-
17:51
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:42
-
15:15
-
14:54
-
12:54
-
12:34
-
12:25
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:01
-
09:28