Нойнер оценила результат супермикста на чемпионате мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира бывшая немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала результат супермикста на чемпионате мира в Антхольце. Золото завоевала сборная Норвегии, серебро досталось немцам, а бронза — французам.
«Очень довольна результатом, показанным немецкой командой. Немцы не считались фаворитами, но сумели провести отличную гонку. В частности, очень быстро стреляли. Я не была удивлена таким составом нашей команды на одиночную смешанную эстафету, поскольку Эрик Лессер и Франциска Пройс бежали две последние эстафеты. Поэтому мы все знали, что именно они представят Германию в этой гонке. Да, может, они не самые быстрые, но зато очень хорошо стреляют. Мы понимаем, что Йоханнес Бё немного быстрее идёт, чем Эрик, поэтому не удивительно, что он пришёл к финишу первым.
Остались ли у Германии ещё надежды на золото? Я очень надеюсь на наши эстафеты. Но будет непросто даже попасть в призёры, так как там будет очень большая конкуренция. А ещё моя фаворитка – Денизе Херрман. Я очень надеюсь, что она сумеет хорошо отстрелять в масс-старте, и тогда у неё есть большие шансы на победу", — цитирует Нойнер Biathlon.com.ua.
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
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