А. Резцова: если Кристину не поставят в эстафету, буду в суд подавать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию вокруг её дочери Кристины, которая не приняла участия ни в одной гонке чемпионата мира в Антхольце.
«Да, я с ней разговариваю, но она сама не знает, почему так случается. Тренеры, получается, как раз и не могут за неё постоять. В отношении старшего тренера Норицына и женской сборной… ну, не знаю, что там происходит.
Я даже не могу комментировать сейчас, что у них там творится. Я полагаю, что из-за того, что я высказалась в прессе, дочь никуда не ставят. Они не то что злопамятные, тренеры просто не могут побороться за неё. Она здесь ни при чём в принципе. Ситуация очень тяжёлая в команде на самом деле», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».
Анфиса также оценила возможность выступления дочери в эстафете, которая состоится завтра, 22 февраля.
«Её вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Её вроде как планируют на эстафету… Но не знаю… Если не поставят её в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них. На федерацию? Да», — сказала Резцова.
Ранее появилась информация, что в эстафете выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
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