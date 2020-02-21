Домрачева: в сборной Китая подготовкой лыж фактически занимается норвежская федерация

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону, рассказала о взаимовыгодном сотрудничестве с норвежской федерацией.

«Да, когда начинала работать с китайской командой, не было ничего: ни лыж, ни палок, ни мазей, ни сервисной команды. Большая заслуга Уле в том, что сегодня мы можем пользоваться услугами норвежских сервисменов. Огромный плюс.

У нас два сервисмена, но спецы, которые готовят лыжи норвежской команде, помогают и нам тоже. Фактически подготовкой лыж занимается норвежская федерация.

У нас взаимовыгодное сотрудничество. По сути, в норвежской бригаде за счёт наших сервисменов стало больше людей, это позволяет делать более качественные тесты. То есть подготовка лыж для норвежских топов никак не ущемляется, а начинает играть новыми красками. К тому же сервис-бригада и федерация имеют материальные бонусы. Это не благотворительная помощь, они в ней заинтересованы. Другая выгода: китайская сторона планирует установить дома шлифт-машину, значит, сборной Норвегии не нужно будет везти на край света свою. Полезно и нам, и им», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».