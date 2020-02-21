Домрачева рассказала о главной цели сборной Китая на Олимпиаде 2022 года

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону, рассказала о задачах команды на Олимпийских играх—2022.

«Двигаемся вперёд. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять.

Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября. По сути, ещё не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаём друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.

Главный старт — Олимпиада-2022. И медали на ней. Или хотя бы медаль. Думаю, это устроит и нас, и начальство», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.