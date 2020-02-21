Вирер — о завершении карьеры: пока я не говорила об этом с тренерами и семьёй
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что пока не приняла решение о сроке завершения карьеры.
«Я не знаю. Пока что я не говорила об этом с тренерами и своей семьёй. Посмотрим, как всё будет. Я не так много думаю об этом, потому что впереди три важные недели сезона. Я хочу завершить сезон, завоевав Кубок мира. Именно поэтому сейчас мне важно сохранять концентрацию.
Я довольна нынешним чемпионатом мира, хотя в супермиксте всё пошло не по плану. В любом случае выступать дома невероятно весело. Погода и условия идеальные. Моя семья и друзья здесь. Это словно сбывшаяся мечта", — приводит слова Вирер Dagbladet.
На чемпионате мира в Антхольце Доротея завоевала две золотые и одну серебряную медали.
Меркушина — о супермиксте: на первом круге была нечестная игра. Вирер жаловалась
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