Вирер — о завершении карьеры: пока я не говорила об этом с тренерами и семьёй

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что пока не приняла решение о сроке завершения карьеры.

«Я не знаю. Пока что я не говорила об этом с тренерами и своей семьёй. Посмотрим, как всё будет. Я не так много думаю об этом, потому что впереди три важные недели сезона. Я хочу завершить сезон, завоевав Кубок мира. Именно поэтому сейчас мне важно сохранять концентрацию.



Я довольна нынешним чемпионатом мира, хотя в супермиксте всё пошло не по плану. В любом случае выступать дома невероятно весело. Погода и условия идеальные. Моя семья и друзья здесь. Это словно сбывшаяся мечта", — приводит слова Вирер Dagbladet.

На чемпионате мира в Антхольце Доротея завоевала две золотые и одну серебряную медали.