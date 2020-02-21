Вирер — о супермиксте: кто-то наступил мне на лыжи, мне это не понравилось

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о трудностях, которые испытывала на старте супермикста в рамках чемпионата мира в Антхольце.
«Мне не нравится такое начало гонки. Было слишком много девушек, которые боролись за место на лыжне. Это приводило к глупым ситуациям. Кто-то наступил мне на лыжи, это мне не понравилось. Гонка была похожа на борьбу. Не понимаю, почему стартовые позиции были именно такими. Пожалуй, на первом круге я потеряла 20 секунд. Именно поэтому пришлось рисковать», — приводит слова Вирер Dagbladet.
Вирер и Лукас Хофер в итоге заняли девятое место. Золото выиграли норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Серебряными призёрами стали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер. Бронза досталась французам Анаис Бескон и Эмильену Жаклену.
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