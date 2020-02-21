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Хованцев — о включении Гараничева в эстафету: у меня просто было своё мнение

Хованцев — о включении Гараничева в эстафету: у меня просто было своё мнение
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав эстафетной команды на чемпионате мира в Антхольце. Несколько дней назад и Хованцев, и президент СБР Владимир Драчёв заявляли, что вместо Гараничева в эстафете побежит юниор Карим Халили.

«Моё мнение – это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать.

Остался ли я при своём мнении? Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение.

Какой результат ожидаю от мужской сборной в эстафете? Конечно, если брать протокол, то команды Норвегии и Франции выглядят сильнее. Сборные Германии и России приблизительно на одном уровне. Это эстафета – здесь отрезки короче, 7,5 км, поэтому спортсмены смогут выдерживать примерно одинаковую скорость. Всё будет зависеть от стрельбы – нужна точная, хорошая стрельба.

Как чувствует себя Логинов, который испытывал проблемы с коленом? Всё нормально. Сегодня тренировался, готовится на 4-й этап», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Гараничев вошёл в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира по биатлону
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