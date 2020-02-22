Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт женская эстафета 4х6 км. Старт запланирован на 13:45 мск.

За сборную России, которая стартует под пятым номером, выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Первой выйдет на старт команда Норвегии, в состав которой включены Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Третий стартовый номер получила команда Франции (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза), четвёртый — сборная Швеции (Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Ханна Эберг).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля.