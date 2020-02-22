СБР подтвердил, что полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов подтвердил информацию, что полиция проводит обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

По его словам, речь идёт о Евгении Гараничеве, Александре Логинове и тренере Александре Касперовиче.

«В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», — цитирует Нуждова РИА «Новости».

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.