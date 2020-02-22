Обыск машины Логинова на чемпионате мира в Антхольце. Видео

Сегодня, 22 февраля, стало известно про обыски в отеле у биатлонистов сборной России, которые выступают на чемпионате мира в Антхольце (Италия). В частности, полиция изъяла телефон и компьютер у Александра Логинова.

В субботу на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».