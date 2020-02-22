Логинов: проснулись от того, что к нам вломились, просили сидеть на месте в одних трусах

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как происходили обыски в его номере в Антхольце.
«Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали «оружие», видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришёл компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос IBU. Какое-то недоверие от них.
Были ли какие-то разговоры, что я опоздал на какие-то допинг-тексты? Нет, конечно. Им это нужно было именно в шесть утра. Забрали компьютер, личные вещи, телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать… Это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни.
Ничего не предъявляли. Это всё очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший, положительный итог. Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в отеле, где остановилась сборная России по биатлону, начались обыски.
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