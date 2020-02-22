Уткин — об обысках у Логинова: так отвечают те, кто соревнуется после допингеров

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на ситуацию с обысками в отеле российской сборной по биатлону. Ранее стало известно, что полиция изъяла личные вещи у российского биатлониста Александра Логинова.
«Это Италия. Здесь допинг не просто спортивный прибамбас, который не всем по душе, а уголовное преступление. Дело полиции.
Вспоминаю, как на Олимпиаде в Турине трясли австрийцев. Кого-то замели, кто-то продолжил, как мог.
Вспоминаю, как в начале 2000-х на злоупотребления в «Юве», впоследствии изобличённые иначе, заходили через подозрения в допинге. Трясли Алессандро Дель Пьеро. Кстати, цель была иной, но тогда полиция воспользовалась косвенными подозрениями, чтобы получить право слушать телефоны. Так и вышли на договорняки и прочие манипуляции.
Наших биатлонистов подозревают в допинге. Имеют полное право. Предлог в таком случае может быть формальным. Все действия полиции понятны: обыск проводится неожиданно, когда к нему нельзя подготовиться. Спортсмены в трусах (что многих возмущает) — так это, чтобы не спрятали ничего.
Наш (на самом деле ваш) гнев? А вот так и отвечают те, кто соревнуется после допингеров. За те преступления подозрением, неверием, обысками, тревогами отвечает следующее поколение.
А те уже в домике. Судят соревнования, учат детишек, заседают в министерствах и советах.
А сегодняшних, прошедших (верю) через очищение, мотают по-чёрному и мешают заниматься делом жизни. Ещё и поэтому изобличённые допингеры – предатели», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее Уткин назвал предателем бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.
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