Драчёв — про Касперовича: мы не можем выдавать аккредитации каждому личному тренеру

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию, что у Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, обнаружена украинская аккредитация.

«Это не повод проводить обыски, обвинять человека в том, чего он не совершал. Просто зашли и устроили такой скандал. У нас все аккредитации расписаны по каждому отдельному человеку. Мы не можем каждому личному тренеру дать по аккредитации. Есть определённое количество аккредитаций, которое выдаётся на команду.

Сейчас составляется протокол об изъятых вещах. Потихоньку идёт опись. Через какое-то время поедем обратно", — приводит слова Драчёва телеграм-канал Mash.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

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