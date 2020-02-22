IBU подозревает, что в отеле российской сборной мог быть допинг

Международный союз биатлонистов (IBU) полагает, что в месте размещения российской сборной по биатлону на чемпионате мира в Антхольце мог быть допинг. Сегодня, 22 февраля, полиция провела в отеле обыски. Полицейские ворвались в номера к Александру Логинову и Евгению Гараничеву.

В документе, который IBU передал итальянской полиции, говорится, что в номерах могли находиться запрещённые препараты. Полицейские также обратили внимание на возможные документы и информационные материалы, которые якобы можно найти в номерах россиян.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.