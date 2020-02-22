Логинов продолжает подготовку к эстафете, в полиции остаётся только Касперович

Российский биатлонист Александр Логинов, который сегодня, 22 февраля, был доставлен в полицию в Антхольце, покинул участок. Он продолжает подготовку к мужской эстафете, в полиции остался только его тренер Александр Касперович, сообщает спортивный журналист Василий Конов.

Ранее стало известно, что итальянские полицейские ворвались в номера российской сборной в Антхольце. У Логинова изъяли личные вещи, включая ноутбук и телефон.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.