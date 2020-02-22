Министерство спорта РФ отреагировало на обыски у сборной России по биатлону

Министерство спорта Российской Федерации отреагировало на обыски в отеле российской сборной по биатлону в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номер Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена.
«Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с Посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий.
Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце.
Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил», — сообщает пресс-служба Минспорта.
В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.
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