Глава IBU Далин не владеет информацией про обыски у российских биатлонистов

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что не владеет информацией об обысках итальянской полиции в отеле сборной России.

Ранее стало известно, что в субботу, 22 февраля, в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце (Италия) проводятся обыски.

«У меня нет никакой информации», — цитирует Далина РИА «Новости».

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

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