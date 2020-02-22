Полицейские искали допинг в номере Касперовича, а не проверяли аккредитации

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин раскрыл подробности обысков в расположении сборной России по биатлону в гостинице в Антхольце (Италия). В Антхольце россияне находятся на чемпионате мира по биатлону. Ранее стало известно, что полицейские проводили обыски у российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

«Касперович сказал, что полицейские искали именно допинг в его номере. Они увидели пакет с детскими лекарствами, весь его перепотрошили, чуть ли не обрадовавшись: «Вот же! Нашли». То есть они не просто аккредитации приехали проверять, а допинг. По крайней мере, так сказал Касперович», — сказал в эфире Занин.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.