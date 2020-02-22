Посольство России в Италии потребовало разъяснений в связи с обысками в российской сборной

Посольство России в Италии потребовало разъяснений проходивших в Антхольце обысков в расположении российской сборной по биатлону, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.